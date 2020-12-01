شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من جانيت يلين على ترشيحها لمنصب وزير الخزانة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقة، والمرشحة لمنصب وزير الخزانة في إدارة جو بايدن، أن الولايات المتحدة تواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي، وأضافت: «يجب علينا استعادة الحلم الأمريكي في مجتمع يستطيع فيه كل شخص الارتقاء إلى مستوى إمكاناته وحلم أكبر لأطفاله».

جاء ذلك في أول تغريدة ليلين من حساب جديد على «تويتر»، الذي تتبع فيه 3 حسابات فقط هي للرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس كاملا هاريس وحساب فريق المرحلة الانتقالية.

وتابعت يلين في التغريدة التي تعتبر أول تعليق لها على ترشيحها: «كوزير للخزانة، سأعمل كل يوم على إعادة بناء هذا الحلم للجميع».

وكشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الاثنين، عن أسماء مرشحين لشغل بضعة مناصب اقتصادية بارزة، من بينهم يلين التي رشحها لمنصب وزير الخزانة.

وأعلن بايدن، عن أعضاء فريقه الاقتصادي الذي سيتعين عليه أن يكبح الضربات الموجعة التي وجهتها جائحة فيروس كورونا للعمال والشركات.

ورشح الرئيس المنتخب يلين، التي كانت أول امرأة ترأس البنك المركزي الأمريكي، لمنصب وزير الخزانة وأديوالي أدييمو الذي سيكون أول نائب أسود لوزير الخزانة.

ورشح أيضاً نيرا تاندن لمنصب مدير مكتب الإدارة والميزانية وسيسيليا راوس لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين.

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