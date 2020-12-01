شكرا لقرائتكم خبر عن 12ديسمبر آخر موعد لتقديم طلبات تخصيص المجمعات الصناعية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهي فترة التقدم بطلبات تخصيص الوحدات الصناعية بالـ7 مجمعات الجديدة 12 ديسمبر الجارى وذلك بعد منح فرصة للمستثمرين لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم، للحصول على الوحدات المتاحة وعددها 1657 وحدة جديدة.

وتسعي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكل فروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية للتسهيل على المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق رؤية الحكومة بإحداث طفرة صناعية في البلاد من خلال التواصل الدائم مع المستثمرين فى كل المناطق والمجمعات الصناعية لتذليل كل العقبات التى تواجههم.

ووفق رؤية الهيئة أن التنمية الصناعية بقيادة اللواء محمد الزلاط تسعي وتعمل على حل مشكلات الاستثمار الصناعي أولا بأول والاستجابة السريعة لطلبات المستثمرين والعمل على خلق بيئة مواتية لجذب المستثمرين إلى الاستثمار فى القطاع الصناعى.

وأكد اللواء محمد الزلاط، أن الهيئة ملتزمة بتقديم كل التيسيرات اللازمة لمساعدة المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجديدة لاستخراج كل التراخيص اللازمة لمشروعاتهم .

وأضاف الزلاط أن الوحدات الصناعية الجديدة المتاحة بالمجمعات الجديدة ستكون متميزة وسيكون كل مجمع مجهز بكل المرافق وشبكات الصرف الصحي والمياه وشبكة الإطفاء بجانب تواجد مجمع خدمات لخدمة المجمع الصناعي وشبكة دفاع مدني، مؤكدًا التزام الهيئة بتوفير كافة الخدمات بالمجمعات بمجرد تشغيلها.