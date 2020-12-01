أسهم أوروبا ترتفع بفضل آمال لقاح كورونا وبيانات صينية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بداية إيجابية لشهر ديسمبر، إذ عزز التفاؤل بشأن لقاح لفيروس كورونا مبررات التعافي الاقتصادي وهيأ الأسهم لمواصلة مكاسب قياسية حققتها في نوفمبر.

وبعد انخفاض على مدى اليوم، حين باع المستثمرون الأسهم لجني بعض الأرباح في نهاية شهر اتسم بأداء متميز، عاود المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية الارتفاع ليصعد 0.3 بالمئة.

واختتم المؤشر شهر نوفمبر بمكاسب تقارب 14 بالمئة.

وتلقت المعنويات دفعة إضافية، إذ ردد مسح لأنشطة الأعمال صدى أرقام رسمية في اليوم السابق أظهرت نموا قويا لأنشطة المصانع في الصين. ومن المقرر صدور بيانات مماثلة من أوروبا في وقت لاحق اليوم.

لكن الضبابية التي تحبط بإبرام اتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كبحت المكاسب.