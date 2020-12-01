شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار مواد البناء اليوم.. والحديد بـ11100جنيه من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 1-12-2020 استقرار في السوق المحلى وفقا لما أكدته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجلت أسعار حديد التسليح 10600 - 11100جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10800-11300جنيها للطن.

واستقرت أسعار الأسمنت 650-680 جنيها تسليم أرض مصنع و يصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكان أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن شركات الحديد أعلنت زيادة أخرى لأسعارها بقيمة 500 جنيه للطن، اعتبارا من 27 نوفمبر الجارى، وتعتبر هذة الزيادة هى الثانية فى أسبوع واحد ليبلغ إجمالى الزيادة 1000 جنيه للطن خلال شهر نوفمبر وحتى 27 أكتوبر.