شكرا لقرائتكم خبر عن مالكان في "ساب" يبيعان 115.9 مليون سهم من حصصهما في صفقات خاصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية عن إتمام مديري سجل الاكتتاب والوسطاء بالنسبة للبيع، عملية بناء سجل الأوامر المسرع لبيع عدد 115.886 مليون سهم من أسهمها في البنك السعودي البريطاني "ساب".

ونوهت سيتي جروب، في بيان لموقع سوق "تداول"، بأن هذه الأسهم سيستحوذ عليها تابعيهما، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد ووجولدمان ساكس إنترناشنوال، من ناتويست بي إل س ي وبانكو سانتاندير إس إي لبيعها (بنفس السعر لكل سهم) للمستثمرين النهائيين بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020.

يُذكر أن مديري سجل الاكتتاب والسطاء لعملية البيع هم شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية.

وبحسب البيان، تم بيع عدد 115.886 مليون سهم بسعر 22.1 ريال للسهم، تمثل ما نسبته 5.6% من رأس مال البنك، بإجمالي متحصلات تبلغ 2.561 مليار ريال.

هذا وقد تخصيص نحو 36.986 مليون سهم لشركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في (مما سينتج عنه زيادة ملكيتها من 29.2% إلى 31% من رأس مال البنك.

كذلك تم تخصيص ما مقداره 42.370 مليون سهم لشركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة (مما سينتج عنه زيادة ملكيتها من 18.3% إلى 20.3% من رأس مال البنك).

وتجدر الإشارة إلى قيام شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية، في سبتمبر الماضي، ببيع 31 مليون سهم، بما يُعادل 1.5% تقريباً من رأس مال البنك السعودي البريطاني "ساب"، بسعر 24.24 ريال للسهم الواحد، بإجمالي متحصلات بلغت 751.440 مليون ريال.

وحقق ساب صافي أرباح بلغ 1.05 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.15 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجع البنك تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض إجمالي دخل العمليات. وقابل ذلك جزئيًا، انخفاض إجمالي مصاريف العمليات ومخصص الزكاة وضريبة الدخل.

وعلى صعيد نتائج أعمال المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حقق المصرف صافي خسائر بلغ 4.8 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.1 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.