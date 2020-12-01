شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة تكافل تتلقي عدم ممانعة المركزي السعودي لاندماجها مع "سوليدرتي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الجزيرة تكافل عن تلقيها خطاب عدم ممانعة البنك المركزي السعودي "ساما" على تقديم عرض مبادلة أسهم لشراء كامل أسهم مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل.

وقالت الجزيرة تكافل، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إنها ستعمل بالتعاون مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل للحصول على الموافقات النظامية الأخرى اللازمة.

وكانت الجزيرة تكافل قد وقعت، في أغسطس الماضي، اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل تتضمن الشروط التي اتفق عليها الطرفان فيما يخص الاندماج بينهما.

وأوضحت الشركة في بيان سابق، إن تلك الاتفاقية تؤكد سعيها للاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم ودون تسديد مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل.

وأفادت الشركة بأن عملية المبادلة ستتم عبر زيادة رأسمال شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل ("الصفقة" و-أو "صفقة الاندماج").

وتجدر الإشارة إلى أن إتمام صفقة الاندماج مشروط بالحصول على كافة الموافقات النظامية الأخرى اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني الخاصة بصفقة الاندماج والحصول أيضاً على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل الخاصة بصفقة الاندماج.

ومن المُقرر أن تقوم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بإصدار ونشر تعميم مجلس الإدارة والذي سيكون موجه لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل والذي سيتضمن بشكل رئيس رأي مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بخصوص العرض المقدم وصفقة الاندماج.

كما ستقوم شركة الجزيرة تكافل بإصدار ونشر مستند العرض والذي سيكون موجه لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل والذي سيتضمن العرض الرسمي المقدم من شركة الجزيرة تكافل لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل. ومن ثم ستقوم كلا الشركتين بدعوة الجمعية العامة غير العادية للتصويت على صفقة الاندماج.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 9.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى زيادة المصاريف الإدارية والعمومية للمساهمين بمبلغ 2.087 مليون ريال سعودي أي بنسبة 208%.