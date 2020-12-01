شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون فاينانشال: 10 مليار دولار تدفقات مرتقبة من ترقية السوق الكويتي مورجان ستانلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال المدير المشارك للبحوث الاستراتيجية في بلتون فاينانشال أحمد هشام، إن ترقية السوق الكويتية للأسواق الناشئة على مؤشرات مورجان ستانلي ستؤدي إلى تدفق استثمارات غير نشطة بـ 2.6 مليار دولار.

وأشار إلى أن الاستثمارات النشطة ستكون أكثر من هذا الرقم بـ 3 إلى 4 مرات، مبينا أن الرقم العادل للتدفقات إلى السوق الكويتية يصل إلى 10 مليارات دولار، سواء من المستثمرين النشطين أو غير النشطين، بحسب قناة "العربية".

وتوقع أن تشهد الشركات الكويتية المدرجة بمؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، تذبذبا وسيكون هناك انخفاض في أسعارها، أما بالنسبة للأسهم الأخرى غير المدرجة بالمؤشر، فإن أداءها سيكون مرتبطا بالأسس المالية للسوق والأسهم ذاتها.

وكشفت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في 12 نوفمبر الجاري عن ضم 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني لقائمة أسهمها.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.