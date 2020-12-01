فلاورد تعلن عن إطلاق خدماتها في الإمارات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين عن إطلاق خدماتها رسمياً في دبي مما يجعلها المدينة الخامسة عشر التي تتوسع إليها الشركة. وتم الإعلان من خلال حفل في دبي مول بالإضافة إلى عرض مرئي ضخم تم عرضه على واجهة برج خليفة. ويعد هذا الحدث الكبير خطوة مهمة في خطة توسع الشركة التي تشمل عدة دول في منطقة الخليج العربي والعالم.

وتعتبر الإمارات ثاني أكبر سوق في صناعة الورود بالمنطقة مع أعلى نسبة انتشار للتجارة الإلكترونية، حيث تغطي خدمات فلاورد خمس إمارات وهي دبي وعجمان والشارقة وأبوظبي والعين .

فلاورد هي متجر الكتروني تأسست عام 2017 تعنى بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت، وتقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود.

وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.