شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لوزارة الاتصالات يكشف 95% حجم انتشار المحمول فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مؤشرات البنية الأساسية للربع الثانى من عام 2020، تضمنت وصول معدل انتشار الهاتف المحمول بمصر إلى 95.73% بنهاية أبريل- يونيو 2020 مقارنة بنحو 94.91% بنهاية أبريل-يونيو 2019 فيما بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 7.73% بنهاية أبريل - يونيو 2020. مؤشرات البنية الأساسية إجمالى المشتركين فى الهاتف المحمول(أبريل-يونيو 2020):96.58 مليون مشترك. إجمالى خطوط الهاتف المحمول لكل 100 من السكان(أبريل - يونيو): 95.73%. إجمالى المشتركين فى الهاتف الثابت(أبريل-يونيو2020): 9.89 مليون مشترك. عدد مشتركى الهاتف الثابت(أبريل - يونيو 2020) بلغ نحو 7.48 مليون مشترك فى الحضر و2.29 مليون مشترك فى الريف. مشتركو الانترنت عن طريق الهاتف المحمول (أبريل-يونيو 2020) بلغ نحو 41.79 مليون مشترك. عدد مستخدمى USB Modem (أبريل-يونيو 2020) بلغ نحو 2.24 مليون مشترك. وصلات الإنترنت فائق السرعة( أبريل - يونيو 2020)بلغت نحو 7.99 مليون وصلة. إجمالى السعة الدولية للإنترنت (أكتوبر- ديسمبر 2019) بلغت نحو 2.565078 مليار نبضة/ث. إجمالى عدد مكاتب البريد الحكومية(أبريل- يونيو 2020) بلغ نحو 3986 مكتب. عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال البريد (أبريل-يونيو 2020) بلغ نحو 5.28 مليون مستفيد.

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