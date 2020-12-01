النفط يهبط مع إرجاء أوبك+ محادثات مما يثير القلق بشأن الإمدادات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إذ عادت المخاوف بشأن زيادة المعروض إلى الواجهة بعد إرجاء منتجين كبار محادثات بشأن سياسة الإنتاج لعام 2021 والتي قد تمدد تخفيضات في الوقت الذي تواصل فيه جائحة فيروس كورونا تقويض الطلب على الوقود.
وهبط خام برنت 26 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 47.62 دولار للبرميل، بعد أن هبط ما يزيد عن واحد بالمئة أمس الاثنين. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 45.11 دولار للبرميل، بعد أن نزل 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.
وارتفع الخامان القياسيان نحو 27 بالمئة بعد أن أثارت تطورات لقاح لكوفيد-19 الآمال في تعاف اقتصادي قد يعزز الطلب على الوقود.
وأرجأت أوبك+ محادثات بشأن سياسة الإنتاج للعام المقبل إلى الخميس وفق ما قالته ثلاثة مصادر لرويترز.
ومن المقرر أن تخفف المجموعة تخفيضات الإنتاج الحالية مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير، لكن مع استمرار تعرض الطلب لضغوط من الجائحة، تقول مصادر إن أوبك+ تدرس تمديد التخفيضات القائمة إلى الأشهر الأولى من العام القادم.
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