شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 1-12-2020 فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو،وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو،وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، والبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها،

ورصدت بيانات حكومية، تراجع الواردات المصرية من البرازيل فى الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 250 مليون و354 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 317 مليون و698 ألف دولار فى شهر أغسطس عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 67 مليون و344 ألف دولار

وترصد البيانات الواردة فى نشرة التجارة الخارجية، أن البرازيل جاءت فى المركز الرابع ضمن قائمة أكبر 5 دول تستورد منها مصر لشهر أغسطس الماضى، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من تلك الدول نحو مليار و815 مليون و495 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 2 مليار و222 مليون و601 ألف دولار، بتراجع بلغت قيمته 407 مليون و106 ألف دولار.