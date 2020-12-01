اليورو مقابل الباوند يكرر الإغلاقات السلبية– تحليل – 1-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج مستقرا بشكل سلبي دون المقاومة الممتدة نحو 0.9010 ليعترض ذلك محاولة استعادته للميل الصاعد وليزيد من فرص تشكيله لتداولات تصحيحية هابطة خلال الفترة الحالية.
كذلك استمرار تذبذب المتوسط المتحرك 55 قرب المقاومة الحالية يؤكد احتجاز التداولات ضمن النطاق الهابط لنتوقع تسلل السعر بذلك نحو 0.8895 ليشكل ذلك الهدف السلبي الأول وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 0.8780 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8975 و 0.8895
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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