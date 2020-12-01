شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتمسك بالميل الصاعد- تحليل - 1-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتقديمه لإغلاقات إيجابية جديدة باستقراره فوق مستوى 124.00 ليشكل ذلك دعم إضافي امام التداولات الصاعدة وليزيد من فرص تسجيله قريبا لأهداف إيجابية إضافية قد تبدأ من 125.10 وصولا نحو 125.70 و 126.70 على التوالي.

نشير إلى أن محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء قد يجبر السعر على تشكيل بعض التذبذب الجانبي المؤقت لحين تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات الإيجابية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 124.00 و 125.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد