شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحقق الهدف الأول– تحليل - 1-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين باستغلال الضغوط الإيجابية المتكررة لنلاحظ تشكيله مؤخرا لموجه صاعدة قوية متجاوزا بذلك الهدف الأول والمستقر عند 980.00, نتوقع بتقديم السعر لإغلاقات إيجابية فوق حاجز 980.00 استئنافه للهجوم الصاعد ليحاول الضغط على القمة المستقرة عند 1009.00 وبتجاوزها قد تمتد التداولات نحو 1046.00 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي الثاني للميل الصاعد.
كذلك تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء سيزيد بدوره من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي وليمكنه من الثبات بشكل مستمر فوق الدعم الأولي المستقر عند 940.00 لحين تسجيله للأهداف المذكورة سابقا.
نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 1009.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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