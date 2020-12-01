شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتذبذب دون المقاومة– تحليل -1-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس مستقرا حتى هذه اللحظة دون المقاومة الممتدة نحو 3.4100 ليعترض ذلك المسار الصاعد وليزيد من فرص تشكيله قريبا لتداولات تصحيحية هابطة, لذلك سنبقى بانتظار بدء تشكيل السعر للموجات التصحيحية الهابطة ليستهدف من خلالها مستوى 3.3000 بشكل أولي ومن ثم ليحاول اختبار الدعم المستقر قرب 3.2100.
نكرر التنويه إلى أن نجاح السعر باختراق المقاومة الحالية والثبات فوقها, فإن ذلك سيعزز سيطرة الميل الصاعد وليبدأ بتسجيل أهداف جديدة قد تمتد نحو 3.4600 و 3.5500 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.4100 و 3.3000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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