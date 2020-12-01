شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يكسر دعم القناة – تحليل - 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية ليكسر دعم القناة الصاعدة ويتحرك دونه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه اللحظي الهابط، والذي يستهدف اختبار مستوى 45.88 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة التصحيحية الهابطة لتصل إلى 43.94 كمحطة سلبية تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 48.15 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 45.88 والمقاومة 48.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط