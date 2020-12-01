شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يضغط على الدعم – تحليل - 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالضغط على مستوى 44.70، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد فتح الطريق أمام بدء الموجة التصحيحية الهابطة التي يتواجد هدفها الأول عند 43.25، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بدعم من تشكّل نموذج فني هابط تظهر ملامحه بالصورة.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 45.55 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد دون الحاجة للتصحيح الهابط المذكور.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.25 والمقاومة 46.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط