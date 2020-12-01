شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتعافى – تحليل - 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر الفضة من الثبات طويلاً دون مستوى 22.13، ليتداول بإيجابية ملحوظة ويتجه نحو زيارة محتملة لمستوى 23.60، مما يجعلنا نرجّح أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن المستوى المستهدف يمثّل مقاومة قوية نتوقع أن تدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 23.60 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب اللحظية، بينما يمثّل كسر 22.13 مفتاح العودة إلى المسار الرئيسي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 20.31.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.20 والمقاومة 23.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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