شكرا لقرائتكم خبر عن "إتش إس بي سي" و"العليان" يرغبان بشراء 5.6% من أسهم "ساب" المعروضة للبيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية عن تلقيهما إخطاراً من ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إي فيما يتعلق بالبيع الثانوي المقترح لما يصل إلى 116 مليون سهم عادي في الشركة تقريبًا، والتي تعادل حوالي 5.6% من رأسمال اي الحصة التي يملكونها في البنك السعودي البريطاني.

وأوضح البنك في بيان لـ"تداول"، أن كل من شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية ستقوم بدور مديري سجل الاكتتاب والوسطاء بالنسبة للبيع.

وأبدت كل من شركة هونج كونج وشنجهاي المصرفية القابضة بي في "HSBC"، وشركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة نيتهم بالمشاركة في عملية البيع بسعر 22.1 ريال للسهم.

وبينت أن ذلك سيتم من خلال شراء جزء من الأسهم بنحو 36.986 مليون سهم، لشركة هونج كونج وشنجهاي المصرفية، و42.37 مليون سهم لشركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة، نظراً للطبيعة الاستراتيجية طويلة الأمد لملكيتهم في "ساب".

ووافق تابعو مديري سجل الاكتتاب، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد وجولدمان ساكس إنترناشونال على الاستحواذ على الأسهم من ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إس بعد تسعير البيع عن طريق صفقات متفاوض عليها والتي سيتم بيع الأسهم بعدها.

يذكر أن حصة ملكية شركة هونج كونج وشنجهاي المصرفية في البنك السعودي البريطاني تبلغ 29.19%، بينما تبلغ حصة العليان السعودية الاستثمارية 18.28% قبل الاستحواذ.