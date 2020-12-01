شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات ثاني جلسات الأسبوع وأولى جلسات الشهر في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع وأولى جلسات الشهر على تباين في الأداء مع في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والصينية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الثلاثاء وسط حالة التفاؤل بقرب توفر لقاحات كورونا التي أظهرت نتائج إيجابية مؤخراً.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أوضحت ارتفاعاً إلى 3.1% متوافقة مع التوقعات مقابل 3.0% في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر الإنفاق الرأسمالي تقلص التراجع إلى 10.6% مقابل 11.3% في الربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 12.0%.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 49.0 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي والتوقعات عند 48.3 ومقابل 48.7 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى 10.0 مليار دولار استرالي مقابل 16.3 مليار دولار استرالي في الربع الثاني، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 7.2 مليار دولار استرالي، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة تصاريح البناء والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 3.8% مقابل 16.2% في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 3.0%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد قرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي خلال اجتماع بنك استراليا الاحتياطي المنعقد في الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل دون تغير يذكر عند 0.10% والذي يعد أدنى مستوى لها على الإطلاق، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

ويأتي ذلك قبل ساعات أدلاء محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي غداً الأربعاء بشهادته أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب الاسترالي في كانبيرا، والكشف أيضا غداً عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي لاستراليا للربع الثالث.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين لانطلاق فعليات النصف الأول من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال قانون "CARES" أمام الكونجرس الأمريكي، كما تتطلع الأسواق أيضا في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.85% ليربح 14.94 نقطة ويصل إلى المستوى 1,769.86، وارتفاع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.51% ليربح هو الأخر 400.48 نقطة ويصل إلى المستوى 26,834.10.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.56% ليربح 77.45 نقطة ويصل إلى المستوى 5,037.70، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.31% ليربح هو الأخر 44.28 نقطة ويصل إلى المستوى 3,436.04.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.02% ليربح 267.83 نقطة ويصل إلى المستوى 26,609.32، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.35% ليربح هو الأخر 34.86 نقطة ويصل إلى المستوى 2,626.20.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.10% ليخسر 12.39 نقطة ويصل إلى المستوى 12,756.13، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.28% ليربح 83.30 نقطة ويصل إلى المستوى 6,601.10.