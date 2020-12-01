شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يرتفع بصعوبة – تحليل صباحي – 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كيمانول (2001) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.49% بما يعادل 0.06 نقطة، وذلك وسط محاولاته تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، وبدعم إيجابي مستمر لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.46، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.80 ومستوى المقاومة 13.00.
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