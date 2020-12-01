شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الأسماك (6050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وقد جاء ارتفاع السهم نتيجة استناده لمستوى الدعم الذي أصبح مهماً 57.30، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.60% بما يعادل 2.10 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 57.30، ليستهدف مستوى المقاومة 67.17.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 55.70 ومستوى المقاومة 63.30.