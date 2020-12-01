شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إعمار (4220) في آخر جلساته، في ظل تداولات بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.13% بما يعادل 0.11 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.49، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 10.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.49 ومستوى المقاومة 10.28.