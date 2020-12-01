الخبير ريت يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 01-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الخبير ريت (4348) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.52% بما يعادل -0.05 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 9.70، ليستهدف مستوى الدعم المهم 9.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.30 ومستوى المقاومة 9.70.
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