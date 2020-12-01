شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم سلامة (8050) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 29.45، ارتد منه السهم انخفاضاً ليقلص الكثير من مكاسبه ويغلق على ارتفاع بلغت نسبته 1.68% بما يعادل 0.45 نقطة، وذلك كمحاولة من السهم لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 27.16، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 27.16، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 31.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 مستوى المقاومة 30.00.