شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص الفائض في الحساب الجاري لاستراليا دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة الحساب الجاري للربع الثالث والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 10.0 مليار دولار استرالي مقابل 16.3 مليار دولار استرالي والتي عدلت من 17.7 مليار دولار استرالي في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 7.2 مليار دولار استرالي.

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