شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع رئيس مصلحة الجمارك اليوم تحديات وفرص الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحارة المستشار محمد عبد الوهاب، والسيد نجم رئيس مصلحة الجمارك لقاء مع المستثمرين ورجال الأعمال بمقر الهيئة.

ذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن اللقاء يأتى لمناقشة تحديات وفرص الاستثمار، ودعت الهيئة، المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين فى الحضور ارسال رسالة عن طريق الواتس اب على الرقم التالى: 01102000925 موضحا فيه: الاسم - اسم الشركة - رقم تليفون للتواصل.

وسبق وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أنه عقد لقاء مع أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين؛ لمناقشة تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وكذلك سبل تعزيز التعاون وتفعيل التواصل بين الهيئة ووكلاء المستثمرين، كما تمت مناقشة استقرار التشريعات الاستثمارية وتوحيد الإجراءات، ومواصلة رفع كفاءة تقديم الخدمات بمراكز خدمات المستثمرين.