شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول المؤشر حاليا في نطاق ضيق للغاية من بين مستوى 10230 نقطة ومستوى 10400 نقطة، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 10262 نقطة، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي إشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه المؤشر باختراقه احد المستويين المذكورين.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,171 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,328 نقطة