شكرا لقرائتكم خبر عن "جنرال موتورز" تستهدف الاستثمار في شاحنات صديقة للبيئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "جنرال موتورز" اتخاذ المزيد من الخطوات التي تهدف لتثبيت أقدامها في صناعة المركبات الصديقة للبيئة.



وكشفت الشركة الأمريكية عن توقيع مذكرة تفاهم مع "نيكولا" وتتضمن توريد "جنرال موتورز" أنظمة خلايا وقود تحتاجها "نيكولا" في صناعة شاحناتها الصديقة للبيئة.



بناء على مذكرة التفاهم، سوف تتخلى "جنرال موتورز" عن صفقة استحواذها على حصة بنسبة 11% في "نيكولا"، وكانت هذه الصفقة قد أعلن مفاوضات بشأنها في سبتمبر/أيلول، وقدرت قيمتها بملياري دولار في ذلك الوقت.



وقررت "نيكولا" هي الأخلى التخلي عن خطة لصناعة شاحنات صغيرة تحت اسم "بادجر" بالتعاون مع "جنرال موتورز".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "جنرال موتورز" بنسبة 2.7%، وأغلق جلسة الإثنين عند 43.8 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 45.3 دولار في حين سجل أقل سعر عند 43.6 دولار، بينما فقد سهم "نيكولا" 26.9% من قيمته مغلقا عند 20.4 دولار.