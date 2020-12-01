شكرا لقرائتكم خبر عن "زوم" تسجل نتائج أعمال فصلية أقوى من التوقعات مستفيدة من جائحة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "زوم فيديو" خلال تداولات يوم الإثنين في ظل استمرار التفاؤل بشأن أداء الشركة مما دفعها لتحقيق نتائج أعمال أفضل من التوقعات خلال الربع المالي المنتهي في الثلاثين من سبتمبر/أيلول.



وتعد "زوم" من بين عدد قليل من الشركات العالمية التي استفادت من جائحة كورونا حيث اضطرت العديد من الشركات للسماح بعمل موظفيها من المنازل والتواصل معهم عبر تقنيات مثل التي تقدمها "زوم".



وأعلنت "زوم" تحقيق أرباح فصلية بحوالي 198.4 مليون دولار في الربع السنوي الثالث مقارنة بـ2.2 مليون دولار فقط في نفس الفترة من عام 2019.



وباستثناء بعض البنود، سجلت "زوم" أرباحا معدلة بحوالي 99 سنتا لكل سهم بينما أشارت توقعات المحللين إلى 76 سنتا لكل سهم.



أما الإيرادات الفصلية، فقد قفزت بنسبة 367% إلى 777.2 مليون دولار من 166.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي وأعلى من توقعات عند 694 مليون دولار.



وارتفع سهم "زوم" بنسبة 1.4% وأغلق جلسة الإثنين عند 478.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 486.8 دولار وأقل سعر عند 460 دولارا.