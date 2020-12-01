شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض لكن "الداو جونز" يحقق أكبر مكاسب شهرية منذ عام 1987 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات يوم الإثنين وأبقت على خسائرها، لكنها حققت مكاسب شهرية قوية شهدت أكبر ارتفاع شهري للداو جونز منذ عام 1987.



كانت شركة "موديرنا" الأمريكية للأدوية والتكنولوجيا الحيوية قد أعلنت اليوم عن أن فاعلية لقاحها تصل إلى 100% في الوقاية من فيروس كورونا وضد أعراضه الشديدة، كما أنه مناسب لكافة الفئات العمرية.



هذا، وأعلنت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس المنتخب "جو بايدن" اختار فريقه الاقتصادي متعهدا باستعادة عافية الاقتصاد الأكبر في العالم.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.4% أو ما يعادل 19 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 45.34 دولار للبرميل، لكنه حقق مكاسب شهرية بنسبة 25.4%، وبلغ الخام أعلى سعر اليوم عند 45.8 دولار وأقل سعر عند 44.4 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.8% أو ما يعادل 37 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 47.88 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب شهرية بنسبة 26.2%، وسجل أعلى سعر عند 47.9 دولار وأقل سعر عند 46.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 271 نقطة) إلى 29638 نقطة، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 11.8%، وسجل أعلى مستوى عند 29854 نقطة وأقل مستوى عند 29463 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 12198 نقطة، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 11.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 12244 نقطة وأقل مستوى عند 12027 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 3621 نقطة، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 10.7%، وبلغ أعلى مستوى عند 3634 نقطة وأقل مستوى عند 3594 نقطة.