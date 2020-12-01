شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 624 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 630 فلس، مما يشير الى حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يشهد السهم المزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 590 فلس كمستوى أول ثم 560فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 650 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 613 بينما مستوى المقاومة هو 635 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط