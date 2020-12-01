شكرا لقرائتكم خبر عن المعدات (EQUIPMENT) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 26٫50 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 24 فلس، وفي ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا لمستوى المقاومة 31 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 24 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 25.4 بينما مستوى المقاومة هو 27.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد