شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 680 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 640 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 715 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 670 بينما مستوى المقاومة هو 688 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط