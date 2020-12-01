سفن (SHIP) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 01-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 383 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 390 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 368 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 390 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 382.0 بينما مستوى المقاومة هو 385.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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