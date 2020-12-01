شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع (KPROJ) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 149 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، كما نزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 147 فلس كمستوى أول ثم 140 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 158 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 147 بينما مستوى المقاومة هو 152 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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