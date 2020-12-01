وطنية (NRE) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 01-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 72٫40 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 75٫60 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 73 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 66 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 75 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 71 بينما مستوى المقاومة هو 74.5 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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