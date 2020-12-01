شكرا لقرائتكم خبر عن 11% مكاسب مؤشرات وول ستريت في نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 (إس آند بي) في بورصة وول ستريت الاثنين مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح بعد صعود حاد في الأسابيع القليلة الماضية دفعت المؤشر القياسي إلى تسجيل أفضل أداء على الإطلاق لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وهبطت معظم القطاعات الرئيسية المدرجة في المؤشر، وقاد قطاع الطاقة الخسائر حاذيا حذو هبوط في أسعار النفط.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 266.40 نقطة، أو 0.89 بالمئة، إلى 29643.97 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز القياسي 16.72 نقطة، أو 0.46 بالمئة، ليغلق عند 3621.63 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 7.11 نقطة، أو 0.06 بالمئة، إلى 12198.74 نقطة.

وأنهى ستاندرد اند بورز الشهر على مكاسب قدرها 10.76% في حين صعد المؤشران داو جونز وناسداك 11.86% و11.8% على الترتيب.

وهذه أكبر مكاسب شهرية من حيث النسبة المئوية لداو جونز منذ يناير/ كانون الثاني 1987، وأكبر مكاسب شهرية للمؤشرين ستاندرد اند بوزر وناسداك منذ أبريل/ نيسان.

(رويترز)

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