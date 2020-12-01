شكرا لقرائتكم خبر عن «تخطيط الشارقة» تفوز بجائزتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، بجائزتين ماليتين مرموقتين، ضمن حفل تكريم الفائزين بجائزة «الأداء المالي المتميـّز»، التي أطلقتها دائرة المالية المركزية بالشارقة بهدف تكريم المؤسسات والأفراد المتميّـزين في المجال المالي، تقديراً لجهودهم في رفع مستوى إدارة الموارد وحفظ المال العام.

الجائزتان، هما جائزة الجهة الحكومية الرائدة في الأداء المالي وجائزة المدير المالي المتميز التي فازت بها أماني المحيان، مديرة إدارة الشؤون المالية بالدائرة.

وقال المهندس خالد بن بطي المهيري، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة إن فوز الدائرة بجائزتين على المستويين الفردي والمؤسسي ضمن جائزة دائرة المالية المركزية بالشارقة للتميز المالي الحكومي، يعكس مدى التزام الدائرة بتقديم خدمات مالية متميزة، من خلال فريق عمل مؤهل ومبدع، قادر على قيادة عمليات التطوير والابتكار والمنافسة في القطاع المالي الحكومي بإمارة الشارقة.

وثمن جهود دائرة المالية المركزية برئاسة الشيخ محمد بن سعود القاسمي، في تعزيز مفهوم التنافسية بين الجهات الحكومية من أجل تحفيز عمليات التطوير والابتكار في القطاع المالي، وسعيها للارتقاء بالخدمات المالية في كافة الجهات الحكومية والمستقلة لضمان تقديم خدمات مالية متميزة ومبتكرة، ونشر ثقافة التميز في الخدمات المالية والإجراءات المحاسبية في حكومة الشارقة.