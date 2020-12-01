شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم المرتبطة بـ «إم إس سي آي» تستقطب 1.5 مليار في جلسة ختام نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

شهدت أسواق الأسهم المحلية سيولة قوية في آخر جلسات نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حيث بلغت نحو 1.87 مليار درهم، جاءت بشكل رئيسي من المستثمرين الأجانب غير العرب إلى جانب المؤسسات الاستثمارية.

وتركزت السيولة القوية على أسهم ترتبط بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، ولاسيما مع تفعيل انضمام سهم «أبوظبي الإسلامي» إلى المؤشر القياسي العالمي مع نهاية جلسة 30 نوفمبر، مما شكل حالة من إعادة التوازن في محافظ المستثمرين.

وبحسب بيانات التداولات، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية سيولة يومية قوية بلغت 1.28 مليار درهم، بتداول 245.8 مليون سهم، عبر 6156 صفقة، وشهد سوق دبي المالي 594.7 مليون درهم، بتداول 307.3 مليون سهم، من خلال 5137 صفقة.

وسجل المستثمرون الأجانب غير العرب تداولات بيعاً وشراءً خلال الجلسة بنحو 2.66 مليار درهم، منها 1.98 مليار درهم في أبوظبي، و684 مليون درهم في دبي.

وبلغت تداولات المؤسسات بيعاً وشراءً نحو 3.15 مليار درهم، منها 2.3 مليار درهم في أبوظبي، فيما بلغت في دبي 834.5 مليون درهم.

وتوجهت السيولة بشكل رئيسي على 8 شركات، بنحو 1.49 مليار درهم، شكلت 76% من السيولة المتداولة خلال جلسة الاثنين.

سوق أبوظبي

في سوق أبوظبي، شهد سهم «أبوظبي الإسلامي» أعلى سيولة في السوقين بنحو 542.2 مليون درهم، بتراجع سعري بلغ 2% إلى 4.7 درهم، في الوقت الذي يتم تفعيل انضمام سهم البنك إلى مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة.

وأعلنت «إم. إس. سي. آي» في وقت سابق، ضم سهم «أبوظبي الإسلامي»، لمؤشرها القياسي العالمي، اعتباراً من نهاية إغلاق 30 نوفمبر الجاري.

كما شهد سهم «أبوظبي الأول» ثاني أعلى سيولة بنحو 245 مليون درهم، وتراجع 1.25% إلى 12.62 درهم.

وشهد سهم «اتصالات» 145 مليون درهم، وارتفع 1.3% إلى 17.32 درهم، كما شهد سهم «الدار» 127 مليون درهم، وتراجع 1.62% إلى 3.04 درهم، وشهد سهم «أبوظبي التجاري» 97 مليون درهم، وتراجع 0.33%. وشهدت «العالمية القابضة» سيولة بنحو 61.3 مليون درهم.

سوق دبي

وفي سوق دبي، شهد «الإمارات دبي الوطني» سيولة بنحو 159.3 مليون درهم، وقفز مسجلاً أعلى نسبة ارتفاع في السوق بنحو 5.79% إلى 10.95 درهم، كما شهد سهم «إعمار العقارية» 107.7 مليون درهم، وتراجع 1.85% إلى 3.18 درهم.

وسجل سهم «دبي الإسلامي» سيولة بنحو 64.4 مليون درهم، وارتفع طفيفاً بنسبة 0.44%، كما شهد «أرامكس» 59.7 مليون درهم، و«دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» 63 مليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي في آخر جلسات نوفمبر 0.81% ليغلق عند 2419.6 نقطة، بدعم من قطاع البنوك الذي ارتفع 2.8%.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة طفيفة بلغت 0.4% إلى 4964.9 نقطة، بضغوط من قطاع البنوك والعقار.