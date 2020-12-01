الأسـهــم تســجـــل أفضـل أداء شـهــري منــذ إبريـــل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سجلت الأسهم المحلية أعلى ارتفاع شهري منذ إبريل/نيسان الماضي، مع ارتفاع مؤشر سوق دبي 10.6% إلى مستوى 2419.6 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 6.54% إلى 4964.93 نقطة، وسط سيولة قوية بنحو 19 مليار درهم.

وجاء هذا الأداء معززاً بجملة من المحفزات التي دعمت الأسعار والارتفاعات، منها: الإعلان عن لقاح كوفيد-19، وما تلاها من الاكتشاف النفطي الضخم في أبوظبي، والسماح للأجانب بتملك الشركات بنسبة 100%. وكثفت المحافظ الاستثمارية من عمليات الشراء خلال نوفمبر، بصافي استثمار بلغ 3.4 مليار درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 2.927 مليار درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي و468.959 مليون درهم محصلة شراء في سوق دبي.

وأظهرت بيانات الأسواق أيضاً توجهاً شرائياً للمستثمرين الأجانب (غير العرب) في نوفمبر، بصافي استثمار بلغ 764.1 مليون درهم محصلة شراء (471.65 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي و292.47 مليون درهم محصلة شراء في دبي).

وتوزعت السيولة بواقع 13.1 مليار درهم في أبوظبي و5.87 مليار درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 7.53 مليار درهم، توزعت بواقع 2.88 مليار سهم في أبوظبي و4.65 مليار سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 149.5 ألف صفقة.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي المالي في نوفمبر 10.6% إلى مستوى 2419.6 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية كافة وفي مقدمتها العقار والبنوك والنقل والاستثمار.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 10.26% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 15.26% و«دبي الإسلامي» 7.69%. وصعد قطاع العقار 16.54% مع صعود «إعمار العقارية» 19.1% و«إعمار مولز» 23.65% و«إعمار للتطوير» 19.3% و«داماك» 8.26%، فيما تراجع «الاتحاد العقارية» 2.13%. وارتفع قطاع الاستثمار 7.95% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 9.65% و«شعاع كابيتال» 2.46% و«سوق دبي المالي» 4.3%. وزاد قطاع النقل 5.72% بفعل صعود «العربية للطيران» 12.73% و«أرامكس» 1.52% فيما نزل «الخليج للملاحة» 2.88%.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في نوفمبر 6.54% إلى مستوى 4964.93 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية كافة وفي مقدمتها العقار والبنوك والاتصالات والاستثمار والطاقة.

وارتفع قطاع البنوك 8.4% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 10.12% و«أبوظبي الإسلامي» 8.05% و«أبوظبي التجاري» 3.58%. وصعد قطاع العقار 11% مع ارتفاع «الدار» 13.01% و«رأس الخيمة العقارية» 12.73%. وزاد قطاع الاتصالات 2.61% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الاستثمار 4.26% مدفوعاً بمكاسب «العالمية القابضة» 4.54% و«إشراق» 3.61% و«الواحة كابيتال» 2.94%.

وصعد قطاع الطاقة 2.22% معززاً بارتفاعات «أدنوك للتوزيع» 3.28% و«دانة غاز» 0.44% و«طاقة» 3.47%.

توجه السيولة

وعلى صعيد التداولات في سوق أبوظبي على مستوى شهري، تصدر القائمة «أبوظبي الأول» بقيمة 3.94 مليار درهم مغلقاً عند 12.62 درهم، تلاه «الدار العقارية» بسيولة بلغت 2.2 مليار درهم، وأقفل عند 3.04 درهم، ثم «العالمية القابضة»الذي اجتذب 1.8 مليار درهم في نوفمبر مغلقاً عند مستوى سعري بلغ 40.1 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر التداولات الشهرية «إعمار العقارية» بقيمة 1.5 مليار درهم مغلقاً عند 3.18 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة قدرها 826 مليون درهم وأقفل عند مستوى 4.48 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» باستقطابه 617.3 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 10.95 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي خلال شهر نوفمبر سهم «أركان» بنسبة 31.67% ليغلق عند 0.79 درهم، تلاه «أبوظبي الوطنية للتأمين» بصعوده بنسبة 29.25% إلى 5.17 درهم، ثم بنك الشارقة بصعوده بنسبة 28.3% وأقفل عند 0.68 درهم.

وعلى العكس، انخفض «أبوظبي الوطنية للتكافل» 33% إلى مستوى 4.14 درهم، تلاه «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» بنزوله 5% ليغلق عند 0.665 درهم، ثم البنك التجاري الدولي منخفضاً 4.93% ومغلقاً عند 0.694 درهم.

وفي سوق دبي سجل «غلفا للمياه» الارتفاع الأكثر بنسبة 31.14% ليغلق عند 21.9 درهم، تلاه «إعمار مولز» بارتفاعه 23.65% إلى مستوى 1.83 درهم، ثم «أجليتي» بنموه 19.77% وإغلاقه عند 7.33 درهم.

وفي المقابل، سجل «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» الانخفاض الأكثر بنسبة 6.25% مغلقاً عند 4.5 درهم، تلاه «اكتتاب» بنزوله 3.72% وأقفل عند 0.181 درهم ثم «أملاك للتمويل» الذي أغلق متراجعاً 3.33% عند 0.261 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال نوفمبر، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 493 مليون درهم محصلة شراء، منها 21.36 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و471.65 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 472 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 11.83 مليون درهم محصلة بيع العرب و460.8 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 583.48 مليون درهم محصلة شراء، منها 291 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و292.47 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وعلى العكس، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 583.48 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 50.14 مليون درهم محصلة بيع العرب و533.34 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

بدورها، كثفت المحافظ الاستثمارية من عمليات الشراء خلال نوفمبر، بصافي استثمار بلغ 3.4 مليار درهم كمحصلة شرائية، توزعت بواقع 2.927 مليار درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي و468.959 مليون درهم محصلة شراء في سوق دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بواقع 485 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و2.927 مليار درهم محصلة بيع في أبوظبي.