شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ«الخليج»: الحوثي يستقطب شخصيات يمنية موالية لقطر للعودة إلى صنعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء: ”الخليج 365”

كشفت مصادر موثوقة في صنعاء، اتصالات أجراها من يُوصف بنائب وزير الخارجية في الحكومة الانقلابية بصنعاء حسين العزي، بتكليف مباشر من زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، مع عدد من الشخصيات اليمنية الموجودة في الخارج والموالية لقطر والناشطة في مهاجمة تحالف دعم الشرعية، للعودة إلى العاصمة صنعاء.

وأكدت المصادر لـ«الخليج»، أن الاتصالات التي أجراها العزي شملت أكثر من 60 من الشخصيات اليمنية المقيمة في قطر وتركيا وبعض الدول الأوروبية مثل سويسرا، منوهة بأنه تم إبلاغهم بترحيب زعيم الحوثيين بعودتهم إلى العاصمة صنعاء، مع توفير الحماية الأمنية اللازمة لهم وكافة سبل الراحة المتاحة.