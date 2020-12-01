شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: تأسيس 182 شركة تكنولوجية فى الربع الثانى من 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مؤشرات البنية الأساسية للربع الثاني من العام الجاري، عن وصول عدد شركات الاتصالات والتكنولوجيا التى تم تأسيسها خلال الفترة (أبريل - يونيو2020) إلى نحو 182 شركة مقارنة، بنحو 340 شركة تم تأسيسها فى (أبريل - يونيو2019).
في حين بلغت رؤوس الأموال لهذه الشركات نحو 259.24 مليون خلال الفترة من(أبريل - يونيو 2020)، مقارنة بنحو 573.30 مليون جنيه خلال الفترة من (أبريل - يونيو 2019).
وبلغت قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية 875 نقطة خلال (أبريل - يونيو 2020) مقارنة بنحو 806 نقطة خلال الفترة (أكتوبر - ديسمبر 2019).
وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو يصب إلى نحو 15.2% برغم جائحة كورونا، وذلك بناتج محلى بلغ نحو 108 مليارات جنيه مقابل 93 مليار جنيه فى العام المالى الذى يسبقه؛ بنسبة مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى تصل إلى 4.5%؛ موضحا أنه من المستهدف أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 8% خلال 3 سنوات.
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