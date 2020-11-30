شكرا لقرائتكم خبر عن مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يومين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من مليار درهم، حيث شهدت الدائرة خلال يومي عمل من هذا الأسبوع تسجيل 390 مبايعة بقيمة 719.07 مليون درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 104.3 مليون درهم و360 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 614.77 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 36 مليون درهم، وثالثة في الحبية السادسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، وأخيراً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 123 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 243.62 مليون درهم منها 41 رهن أراض بقيمة 67.39 مليون درهم و109 رهون فلل وشقق بقيمة 176.23 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبية الثانية بقيمة 24 مليون درهم وآخر في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 17 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 49.48 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 26 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 6 ملايين درهم.

وعلى الصعيد اليومي بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 530 مليون درهم حيث شهدت الدائرة امس الاثنين تسجيل 197 مبايعة بقيمة 400.09 مليون درهم، منها 15 مبايعة للأراضي بقيمة 66.52 مليون درهم و182 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 333.57 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 36 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعة بقيمة 800 ألف درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 120.81 مليون درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 32.1 مليون درهم و49 رهن فلل وشقق بقيمة 88.71 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبية الثانية بقيمة 24 مليون درهم وآخر في منطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 13 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 9.58 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة مليوني درهم.