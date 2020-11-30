شكرا لقرائتكم خبر عن «بنك القاهرة» يسعى لتجزئة القيمة الإسمية لسهمه إلى جنيهين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت البورصة المصرية، الاثنين إن بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك مملوك للدولة في مصر، أرسل مستندات تجزئة القيمة الإسمية لسهم البنك من أربعة جنيهات إلى جنيهين.

وبنك القاهرة مملوك لبنك مصر المملوك بدوره للدولة، والذي استحوذ في منتصف العقد الأول من القرن الحالي على قروض بنك القاهرة المتعثرة في مقابل أصول.

وقالت بورصة مصر إنه جاري فحص مستندات البنك «ودراستها تمهيدا للعرض على لجنة قيد الأوراق المالية».

ويبلغ رأسمال البنك 5.250 مليار جنيه موزعا على 1.312 مليار سهم بقيمة إسمية أربعة جنيهات للسهم الواحد.

واستبعد طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة في اتصال هاتفي مع رويترز في أغسطس آب الماضي إجراء الطرح العام الأولى لحصة من أسهم البنك في البورصة المصرية هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وسيكون طرح حصة من بنك القاهرة في بورصة مصر أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ 2006. والبنك جزء من برنامج أعيد إحياؤه لبيع أسهم في قائمة طويلة من الشركات الوطنية جرى الإعلان عنه قبل ثلاث سنوات لكنه واجه تأجيلات متكررة. (رويترز)

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