شكرا لقرائتكم خبر عن كرونوسلاف: سنواصل بنفس الروح العالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الكرواتي كرونوسلاف يوريتيتش، المدير الفني للنصر، أن ضيق الوقت بين المباريات يتطلب وفرة من اللاعبين الجاهزين. وقال: «لم نقدم مباراة قوية ضد بني ياس، لكننا حققنا المهم وحصلنا على الثلاث نقاط، وسنسعى إلى مواصلة اللعب في المواجهات المقبلة بنفس الروح العالية».

وتابع: «أمامنا مباراة قوية ضد اتحاد كلباء الذي يعيش نشوة الانتصارات الأخيرة، ويمتلك مجموعة من اللاعبين الجيدين»، لافتاً إلى معرفته الكثير عن اتحاد كلباء، بحكم تدريبه لمجموعة من لاعبيه في السابق، لكن الأهم هو جاهزية الفريق للمباراة.

وأشار كرونوسلاف إلى أنه يسعى إلى إبعاد الضغوط عن اللاعبين ليكونوا أكثر تركيزاً، ويقدموا كل ما لديهم في الملعب، من أجل تحقيق هدف الفريق وتطلعاته.