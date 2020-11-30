شكرا لقرائتكم خبر عن كرونوسلاف: سنواصل بنفس الروح العالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الكرواتي كرونوسلاف يوريتيتش، المدير الفني للنصر، أن ضيق الوقت بين المباريات يتطلب وفرة من اللاعبين الجاهزين. وقال: «لم نقدم مباراة قوية ضد بني ياس، لكننا حققنا المهم وحصلنا على الثلاث نقاط، وسنسعى إلى مواصلة اللعب في المواجهات المقبلة بنفس الروح العالية».
وتابع: «أمامنا مباراة قوية ضد اتحاد كلباء الذي يعيش نشوة الانتصارات الأخيرة، ويمتلك مجموعة من اللاعبين الجيدين»، لافتاً إلى معرفته الكثير عن اتحاد كلباء، بحكم تدريبه لمجموعة من لاعبيه في السابق، لكن الأهم هو جاهزية الفريق للمباراة.
وأشار كرونوسلاف إلى أنه يسعى إلى إبعاد الضغوط عن اللاعبين ليكونوا أكثر تركيزاً، ويقدموا كل ما لديهم في الملعب، من أجل تحقيق هدف الفريق وتطلعاته.
كانت هذه تفاصيل خبر كرونوسلاف: سنواصل بنفس الروح العالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.