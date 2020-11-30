شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي متخلصاً من خسائره السابقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخلى الدولار الأمريكي عن خسائره التي سجلها في وقت سابق اليوم الإثنين وتحول إلى الاستقرار الإيجابي أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك مع متابعة تطورات كورونا وتشكيل الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" لفريق إدارته.



وأفادت مصادر إعلامية بأن "بايدن" اختار فريقه الاقتصادي متعهدا باستعادة قوة الاقتصاد الأمريكي وتعافيه من جائحة كورونا.



هذا، وكشفت شركة "موديرنا" الأمريكية للأدوية والتكنولوجيا الحيوية عن أن فاعلية لقاحها تصل إلى 100% في الوقاية من فيروس كورونا وضد أعراضه الشديدة، كما أنه مناسب لكافة الفئات العمرية.



على النقيض، تواجه شركة "أسترازينيكا" مشكلات في لقاحها الذي تطوره بالتعاون مع جامعة أوكسفورد حيث تدور الشكوك حول مستوى فاعلية اللقاح وأمانه.



وتتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مختلف الدول كما أن عدد الوفيات يقترب من 1.5 مليون حالة على مستوى العالم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.