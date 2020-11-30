شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يحاول الكسر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط محاولات جديدة لكسر مستوى 44.70 بعد اختبار المقاومة المحورية 45.60 والثبات دونه، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن هدفنا السلبي التالي يتواجد عند 43.25.

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