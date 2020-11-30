شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للبناء والتسويق توقع مذكرة تفاهم مع اجيج لصناعة الصلب ومشتقاته والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل حصص شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته، والمقدرة بمبلغ 180 مليون.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن مدة المذكرة ستكون ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع المذكرة.

وبحسب البيان، يوجد علاقة شراكة مع شركة اجيج لصناعة الصلب حيث يملك السيد فهد ثنيان الثنيان ما نسبته 100% من قيمة الشركة.

ومن المُقرر تحديد الأثر المالي النهائي لهذه الصفقة لاحقاً، في حال تم توقيع الاتفاقية النهائية الملزمة للبيع. ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي على الفترة المالية التي سيتم بها توقيع الاتفاقية النهائية، علماً بأن الشركة سوف تعلن عن المستجدات بهذا الخصوص لاحقا

ويُذكر أن مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق قد تلقى هذا العرض المبدئي، اليوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020، وتم قبول هذا العرض وتوقيع مذكرة تفاهم مبدئية بهذا الخصوص.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية للبناء والتسويق حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 75.3% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، لتبلغ 2.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليف المواد الأولية بسبب تأثير جائحة كورونا.