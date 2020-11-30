شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت السعودية يستثمر 450 مليون ريال في صندوق استثمار عقاري خاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن استثمار صندوق جدوى ريت السعودية 450 مليون ريال سعودي في صندوق استثمار عقاري خاص مغلق متوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية، مُدار من قِبل شركة جدوى للاستثمار.

وأفاد صندوق جدوى ريت، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأهداف الاستثمارية للصندوق الخاص محل الاستثمار تتمثل في توفير دخل جاري للمستثمرين وتنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستحواذ على أصول عقارية مدرة للدخل في المملكة العربية السعودية.

ويتوقع الصندوق أن يكون الأثر المالي للاستثمار إيجابياً، ويُتوقع أن ينعكس على نتائج الصندوق خلال الربع الأول من عام 2021.

ونظراً لأن الصندوق الخاص لا يزال في فترة الطرح، سيتم الإعلان عن تفاصيل الاستثمار في الصندوق الخاص بعد إغلاق فترة الطرح.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح عن التسعة أشهر الأولى من العام 2020 بقيمة 85.32 مليون ريال، بقيمة ربح الموزع يبلغ 0.54 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 5.6%.